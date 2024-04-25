В региональном Минсельхозе заявили, что не могут регулировать стоимость яиц

Стоимость яиц не подлежит госрегулированию, хоть этот продукт и входит в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Такую информацию в ответ на запрос РБК Калининград предоставило региональное министерство сельского хозяйства.

Продавцы формируют цены на яйца самостоятельно, подчеркнули в ведомстве.

До этого россиянам пообещали, что дефицита яиц на Пасху в стране не будет. РФ входит в топ-10 мировых производителей яиц на душу населения, напомнила глава Росптицесоюза Галина Бобылева. Она также подчеркнула, что за последние 20 лет в стране не было провальных лет по выпуску этого товара.

На днях стало известно, как увеличилась стоимость пасхального набора в РФ за последние три года. Выяснилось, что с 2021-го по 2024-й традиционный набор продуктов на Пасху (кулич, творожная пасха, 10 яиц) подорожал на 35% — с 819,5 до 1105,7 рубля.

Ранее экономист спрогнозировал падение цен на куриные яйца в 2024 году.