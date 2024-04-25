Путин заявил о необходимости увеличить объемы промышленности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы РФ предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства. Его слова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) передает РИА Новости.

«Причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно», — сказал Путин.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главной задачей нового состава правительства станет реализация шестилетки суверенного развития РФ. Она отметила, достижение технологического суверенитета необходимо для развития российской экономики и ее диверсификации.

23 апреля сообщалось, что экономисты рабочей группы по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики предложили план достижения научно-технологического прорыва и суверенитета России.

Ранее Путин объявил период форсированного промышленного развития.