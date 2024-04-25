Альфа-Банк пригласил студентов на оплачиваемую стажировку

Альфа-Банк открыл набор студентов и молодых специалистов на оплачиваемую стажировку «I choose Alfa», сообщает пресс-служба банка.

Всего на стажировку, которая продлится от 3 до 6 месяцев, открыто более 500 вакансий по 30 направлениям, среди которых Data Science, HR-бренд и другие.

«По опыту прошлых лет, 70-80% стажеров в итоге переходят в штат Альфа-Банка», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Он добавил, что Альфа-Банк ежегодно расширяет программу и улучшает условия для стажеров.

«Я очень ценю возможность работать и развиваться в команде профессионалов своего дела, совмещая обучение со стажировкой», — рассказал эксперт департамента продвинутой аналитики, стажер 2023 года Никита Ляшевич.

Для участия в стажировке желающим необходимо подать заявку, решить тестовый кейс и пройти собеседование.