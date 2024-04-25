В России взлетел спрос на ботокс

По данным аналитической компании DSM Group, продажи препаратов группы ботулотоксинов, включая ботокс, в российских аптеках резко выросли в первом квартале 2024 года. Об этом пишет издание «Ведомости» .

За январь-март реализация таких средств подскочила на 123% в денежном выражении до 104,4 млн рублей и на 139% в упаковках до 11,5 тыс. штук по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Участники рынка подтверждают всплеск спроса. В »Аптечной сети 36,6» продажи ботулотоксинов взлетели на 331%, на маркетплейсе «Ютека» — на 65,8%. В «Здравсити» объемы пока не восстановились до уровня начала 2022 года из-за ухода с рынка ботокса.

Эксперты связывают популярность таких препаратов с расширением показаний к их применению помимо косметологии. В неврологии ботулинотерапия используется при спастичности, рассеянном склерозе, ДЦП, мигренях.

По прогнозам, спрос продолжит расти благодаря развитию эстетической медицины и появлению новых брендов. В 2023 году рынок косметологических услуг в России вырос на 8,6% до 269 млрд рублей.

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