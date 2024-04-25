Названы последствия изъятия российских активов для США

Конфискация заблокированных российских активов США может негативно сказаться на спросе инвесторов на казначейские облигации Штатов и подорвать позиции доллара в мировой экономике, пишет Bloomberg.

«Усиленное превращение США своей национальной валюты в оружие для захвата долларовых резервов однозначно заставит их соперников задуматься о дедолларизации», – уверен бывший сотрудник Международного валютного фонда, эксперт Корнелльского университета Эсвар Прасад.

На днях в конгрессе США приняли законопроект об изъятии заблокированных российских активов в пользу Украины. Речь идет о порядка $8 млрд. Американский журналист Такер Карлсон назвал такие действия Вашингтона с воровством.

До этого Швейцария разблокировала часть замороженных российских активов на общую сумму в $317 млн. Такое решение было принято после проверок, которые показали, что правовые условия для блокировки не были соблюдены.

Ранее Clearstream отказался участвовать в выкупе заблокированных бумаг у россиян.