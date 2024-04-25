Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы последствия изъятия российских активов для США

Bloomberg: конфискация российских активов США приведет к массовой дедолларизации

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Конфискация заблокированных российских активов США может негативно сказаться на спросе инвесторов на казначейские облигации Штатов и подорвать позиции доллара в мировой экономике, пишет Bloomberg.

«Усиленное превращение США своей национальной валюты в оружие для захвата долларовых резервов однозначно заставит их соперников задуматься о дедолларизации», – уверен бывший сотрудник Международного валютного фонда, эксперт Корнелльского университета Эсвар Прасад.

На днях в конгрессе США приняли законопроект об изъятии заблокированных российских активов в пользу Украины. Речь идет о порядка $8 млрд. Американский журналист Такер Карлсон назвал такие действия Вашингтона с воровством.

До этого Швейцария разблокировала часть замороженных российских активов на общую сумму в $317 млн. Такое решение было принято после проверок, которые показали, что правовые условия для блокировки не были соблюдены.

Ранее Clearstream отказался участвовать в выкупе заблокированных бумаг у россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами