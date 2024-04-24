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Рупиям нашли применение

Индийские рупии могут начать использовать для взаиморасчетов с другими странами

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Global Look Press

Индия предложила использовать миллиарды рупий, накопившихся на счетах местных банков от российских экспортеров, для оплаты поставок индийских товаров в третьи страны по заказам из России. Об этом сообщил глава Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай, передает ТАСС.

По его словам, обсуждается схема, при которой российская компания, получив заказ из третьей страны, может разместить его в Индии и оплатить рупиями с этих счетов. А покупатель впоследствии рассчитается с Россией в другой валюте.

«Идея состоит в том, что такая система помогает экспорту Индии и позволяет России использовать скопившиеся рупии — беспроигрышный вариант для обеих сторон», — отметил Сахай.

Он подтвердил, что в индийских банках действительно находятся миллиарды рупий российских экспортеров, но не назвал точную сумму. Торговля с Россией в рупиях продолжается, хотя и небольшими объемами, уточнил глава FIEO.

До этого Россия резко сократила использование доллара и евро во внешней торговле.

Ранее была раскрыта доля доллара в расчетах между странами БРИКС.

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