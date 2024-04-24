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Полиции Испании удалось пресечь деятельность крупнейших в Европе фальшивомонетчиков

В Испании ликвидировали крупнейший в Европе цех по подделке монет номиналом €2

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Shutterstock/ABARONS

Полиции Испании совместно с Европолом наконец удалось пресечь деятельность крупнейшего в ЕС цеха по изготовлению фальшивых монет номиналом €2. Об этом сообщается на сайте национальной полиции королевства.

Преступная организация была создана выходцами из Китая. За все время работы преступники внедрили на испанский рынок около 100 тыс. поддельных монет. На рынки остальных стран Европы отправилось еще порядка 400 тыс. фальшивых денег.

Расследования в отношении фальшивомонетчиков из Толедо (в этой испанской провинции располагался цех) началось еще в 2018 году. Процесс растянулся на пять лет из-за герметичности преступной организации и практически нулевой отслеживаемости монет.

До этого «Газета.Ru» узнала о новой схеме обмана россиян ко Дню Победы. Мошенники создают поддельные сайты, прикрываясь логотипом «Роскачества», и привлекают потенциальных жертв на фишинговые и скамерские страницы.

Ранее злоумышленники начали использовать новую схему для доступа к «Госуслугам».

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