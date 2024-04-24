Clearstream решил бойкотировать выкуп заблокированных бумаг у россиян

Clearstream отказался участвовать в процессе выкупа зарубежными инвесторами заблокированных ценных бумаг у россиян. Об этом свидетельствует информация на сайте депозитария.

«Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции», — говорится в сообщении.

В начале прошлого месяца правкомиссия РФ утвердила условия обмена заблокированными активами с иностранными покупателями. Подать заявление на обмен может любой российский частный инвестор в период с 25 марта по 8 мая. Все сделки планируется завершить до 1 сентября текущего года.

Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально готовы принять участие в выкупе. Заявленный спрос измеряется десятками миллиардов рублей.

Ранее стало известно, сколько российских активов заблокировано в Швейцарии.