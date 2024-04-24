Экономист предостерег россиян от покупки больших сумм долларов и евро

Россиянам в зарубежные поездки стоит брать столько долларов или евро, чтобы хватило на путешествие с небольшим запасом. Много долларов и евро покупать не стоит, потому что впоследствии их придется хранить в наличной форме. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов.

«При покупке валюты надо сразу определить цель ее приобретения. Если планируется поездка — туризм или бизнес, понятно, что есть необходимость приобретения валюты той страны, куда человек едет. При этом надо учитывать, что евро и доллары, до сих пор являясь одними из резервных мировых валют, могут быть обменены на национальные валюты и других государств по всему миру», — отметил экономист.

По его словам, рассчитывать на рост курсов доллара и евро по отношению к рублю и хранить их в наличном виде нерационально в настоящее время.

Зарипов добавил, что валюты западных стран несут инфраструктурные риски, а дружественных стран — обладают низкой ликвидностью или нестабильностью курса. Лучше рассматривать альтернативные варианты вложений — в фондовый рынок или драгоценные металлы, заключил эксперт.

На закрытии торгов Мосбиржи 23 апреля курс доллара составил рубля, евро — рубля.

Ранее в «БКС» допустили, что решение властей продлить обязательную продажу валюты российскими экспортерами не повлияет на курс рубля.