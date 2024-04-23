«Аэрофлот» передал в Росавиацию отчет о расследовании инцидента в аэропорту Бангкока

Практически каждая неприятная ситуация в авиации бывает вызвана не конкретной причиной, а сочетанием целого ряда факторов. Об этом, комментируя инцидент со смертью пассажира рейса SU815 «Аэрофлота» в аэропорту Бангкока, заявил авиаэксперт, основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

«В данном случае это и жара на улице, и необходимость проведения работ, при которых требуется установка наземного источника кондиционирования, и недостаточная мощность этого источника, и долгое отсутствие автобусов, и состояние здоровья пассажира, которому стало плохо. Поиск конкретного «стрелочника» не имеет смысла, хотя «Аэрофлот» вполне оправданно провел расследование, чтобы в будущем исключить фактор чьей-либо халатности», — отметил он.

Так, в ходе расследования «Аэрофлота» было установлено, что система кондиционирования воздушного судна была исправна, а подготовка воздушного судна к выполнению рейса осуществлялась в соответствии с требованиями ФАП 128. При этом в компании подчеркнули, что обслуживание пассажиров происходило в строгом соответствии с ФАП 82 и стандартом предприятия.

«К сожалению, застраховать себя от подобных ситуаций пассажир не может, единственное решение — не летать в жаркие страны, если знаешь о плохой переносимости жары. В любом случае воздушный транспорт остается самым безопасным, и, например, от поражения электричеством в собственной квартире ежегодно гибнет больше людей, чем в самолетах. Так что никуда не летать — не вариант, а погодой авиакомпании пока управлять не научились», — сказал Шатилин.

В «Аэрофлоте» уточнили, что отчет о проведенном расследовании, включая все материалы, передан в Росавиацию.

«Поддержание комфортных, в том числе температурных условий в салоне воздушного судна — один из обязательных элементов стандарта сервиса, которые авиакомпания обеспечивала и будет обеспечивать», — подчеркнули в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в деятельности любой компании следует учитывать обстоятельства непреодолимой силы, которые могут существенно повлиять на производственные процессы.

«Ни одна авиакомпания не застрахована от ситуаций кратковременного превышения температурного режима на борту воздушного судна при полностью исправной системе кондиционирования на этапе руления или стоянки, что показала ситуация в Бангкоке с рейсом «Аэрофлота», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Аэрофлот» в предупредительных целях усилил взаимодействие с наземными службами всех аэропортов в преддверии летнего сезона.