Посол РФ назвал ошибкой решение властей ФРГ о передаче оружия Украине

Посол РФ назвал серьезной ошибкой решение властей ФРГ поставлять Киеву летальное оружие. Об этом заявил в интервью изданию NachDenkSeiten.

Он признался, что сожалеет о решении Германии продолжать поставки оружия Украине, а также о проводимой санкционной политике ФРГ.

«Честно говоря, это была серьезная ошибка наших немецких коллег — поставлять на Украину летальное оружие, с помощью которого убивают россиян», — сказал Нечаев.

Дипломат добавил, что подобные действия заставляют людей вспоминать ассоциации с Германией, возникшие во времена Второй мировой войны, что сказывается на отношение к стране в целом.

До этого сообщалось, что немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на производстве сенсорных систем, направит Украине шесть радаров радиолокационной системы (РЛС) TRML-4D в целях усиления противовоздушной обороны (ПВО).

В конце апреля правительство Германии сообщало о передаче нового пакета военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2.

Ранее в Германии призвали готовиться к «марафонской гонке» в вопросе поддержки Украины.