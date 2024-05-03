Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ назвал ошибкой решение властей ФРГ о передаче оружия Украине

Посол Нечаев: поставлять на Украину летальное оружие — основная ошибка ФРГ

close
100%
Depositphotos

Посол РФ назвал серьезной ошибкой решение властей ФРГ поставлять Киеву летальное оружие. Об этом заявил в интервью изданию NachDenkSeiten.

Он признался, что сожалеет о решении Германии продолжать поставки оружия Украине, а также о проводимой санкционной политике ФРГ.

«Честно говоря, это была серьезная ошибка наших немецких коллег — поставлять на Украину летальное оружие, с помощью которого убивают россиян», — сказал Нечаев.

Дипломат добавил, что подобные действия заставляют людей вспоминать ассоциации с Германией, возникшие во времена Второй мировой войны, что сказывается на отношение к стране в целом.

До этого сообщалось, что немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на производстве сенсорных систем, направит Украине шесть радаров радиолокационной системы (РЛС) TRML-4D в целях усиления противовоздушной обороны (ПВО).

В конце апреля правительство Германии сообщало о передаче нового пакета военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2.

Ранее в Германии призвали готовиться к «марафонской гонке» в вопросе поддержки Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами