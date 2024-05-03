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В Литве заявили, что безопасность страны снизилась после вступления в НАТО

Вайткус заявил, что безопасность Литвы снизилась после вступления в НАТО

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Безопасность Литвы снизилась после вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил кандидат в президенты страны Эдуардас Вайткус, слова которого передает ELTA.

Политик назвал НАТО агрессивным блоком, который стремится конфронтации с Россией. По его словам, безопасность Литвы не возросла, а снизилась.

Вайткус добавил, что решение вступить в НАТО приняли литовские власти, хотя такие вопросы должен решать народ страны.

Также кандидат в президенты Литвы заявил, что Крым принадлежит России, так как его население на референдуме проголосовало за присоединение.

В апреле лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сказал, что Франции следует как можно скорее выйти из НАТО, пребывание в этой организации становится крайне небезопасным.

До этого бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в том случае, если экс-президент Соединенных Штатов одержит победу на президентских выборах, США могут покинуть НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен поделить страны НАТО на «два сорта».

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