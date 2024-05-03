В Белгороде запустили сирену опасности атаки БПЛА

В Белгородской области запущена сирена опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба регионального главка министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в объявлении.

Местным жителям порекомендовали сохранять осторожность и бдительность.

Незадолго до этого в городе Шебекино Белгородской области дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Перед этим в небе над Белгородской областью днем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пятый за день дрон, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее беспилотник атаковал автобус с рабочими в Белгородской области.