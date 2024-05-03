Глушакова исключили из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником

Российского полузащитника армянского «Урарту» Дениса Глушакова исключили из заявки команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Как сообщает источник, Глушаков не попал в заявку команды на игру с «Шираком» 3 мая из-за его приставаний к жене другого футболиста команды. После одной из игр футболисты «Урарту» из России и Украины собрались вместе в ресторане. Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с партнером из-за «романтических взаимоотношений» с его женой.

Главный тренер «Урарту» Гунько встал на сторону второго футболиста и отцепил Глушакова от состава. Однако в клубе надеются, что конфликт удастся уладить.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В «Урарту» он перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

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