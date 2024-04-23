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В Австрии оценили последствия отказа от российского газа

Глава Минэкономики Австрии Кохер: отказ от газа РФ не навредит промышленности

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Bernadett Szabo/Reuters

Анонсированный властями отказ от импорта газа из России к 2027 году не должен нанести ущерб промышленности страны, заявил в беседе с газетой Der Standard министр экономики Австрии Мартин Кохер.

Перед тем, как принимать какие-либо меры, следует «убедиться, что на практике это будет реализовано таким образом, чтобы не возникло дефицита газа», подчеркнул глава Минэкономики Австрии. При этом спикер признался, что сам законопроект он еще не видел.

На прошлой неделе аналитик в области энергетики, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские страны не смогут полностью отказаться от российского газа минимум до 2030 года. По ее оценкам, поиск альтернативных источников займет у ЕС не менее 6-8 лет.

До этого в Евросоюзе пригрозили Германии иском из-за российского газа. Дело в том, что в два года назад Берлин ввел налог на экспорт газа из страны. Соседи ФРГ считают, что подобные меры могут в конечном итоге привести к повышению цен на топливо в регионе и заставить страны ЕС нарастить закупки у России.

Ранее стало известно, сколько может потерять Европа из-за запрета российского СПГ.

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