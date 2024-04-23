Правительство постановило продлить выплаты многодетным на погашение ипотеки

Кабинет министров России продлил еще на семь лет программу материальных выплат размером в 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом объявил председатель правительства России Михаил Мишустин, чьи слова передает ТАСС.

«Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки», — заявил премьер-министр.

Таким образом, льготная программа по поручению президента РФ Владимира Путина пролонгирована до 2031 года и распространится на тех, у кого третий и последующий ребенок родятся до 31 декабря 2030 года.

Согласно информации главы кабмина, в 2023 году было предоставлено порядка 190 тыс. подобных выплат.

«Всего на эти цели требуется более 600 млрд рублей дополнительно», — отметил Мишустин.

При этом примерно 50 млрд рублей понадобится в 2024 году, заключается в публикации.

Законопроект о продлении льготы на ипотеку для многодетных семей одобрен правительством России. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полностью поддержал решение о продлении семейной ипотеки в России. Об этом парламентарий сказал «Газете.Ru», добавив, что при разработке обновленных условий программы стоит обратить внимание на поддержку многодетных семей.

Ранее в банках выступили за региональную дифференциацию лимитов семейной ипотеки.