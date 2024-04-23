Российские бизнесмены облюбовали Ближний Восток

Часть опрошенных российских бизнесменов — 8% — уже работают на Ближнем Востоке и в Северной Африке (включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Египет, Алжир, иначе говоря — рынок MENA). Таковы данные опроса, проведенного аналитическим центром форума «Мир Возможностей», который пройдет в Дубае 23-24 апреля (есть у «Газеты.Ru»). При этом предприниматели уверены, что рынок меня не сможет заменить для россиян ЕС.

19% респондентов планируют выйти на рынок MENA в ближайшей перспективе. 34% предпринимателей еще не приняли окончательное решение по этому вопросу, еще 39% — не собираются выходить на рынки стран Африки и Ближнего Востока в скором времени.

Безусловным лидером с точки зрения привлекательности ведения бизнеса стали ОАЭ (72%). Другие востребованные страны — Саудовская Аравия (68%), Египет (57%) и Иран (52%). Российский бизнес готов выходить на рынки Катара, Ирака, Израиля и Алжира (более 40% опрошенных обозначили, что считают их перспективными). Наименее популярные направления — Мальта, Ливан, Йемен и Сирия (менее 15%).

13% представителей российского бизнеса считают, что рынок MENA может полностью заменить рынок Европы для российского бизнеса. 46% уверены, что переориентировать бизнес на новые рынки можно лишь частично, а 41% предпринимателей не видят в этом явной необходимости.

Большинство опрошенных считает, что переориентировать свой бизнес на работу с новыми партнерами в странах MENA можно за период от одного года до трех лет (52%). 18% считают, что можно наладить бизнес-процессы менее, чем за год. 23% рассчитывают, что перенастройка бизнеса может занять до пяти лет.

Опрос проводился 3-5 апреля. В нем приняли участие 2500 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет, проживающие в 53 регионах в 8 федеральных округах России. Было опрошено 61% владельцев малого бизнеса и 39% владельцев среднего бизнеса. 17% от общего числа респондентов уже работают с экспортными программами.

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