Промышленность назвали одной из самых перспективных отраслей для развития АI в Узбекистане

В Узбекистане уделяют очень большое значение инновациям, развитию технологий и искусственного интеллекта. Об этом на международной промышленной выставке «Иннором. Центральная Азия», которая проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он подчеркнул, что «Иннором» уже становится площадкой-лидером, на которой обсуждаются промышленность и современные технологии. По его словам, Сбер успешно сотрудничает с Узбекистаном и мэрией Ташкента в развитии этого направления.

«Мы готовы делиться своими технологиями в различных областях: здравоохранении, образовании, строительстве, сельском хозяйстве, управлении городским хозяйством и других важных сферах. В Узбекистане уделяют очень большое значение инновациям и развитию технологий», — сказал он.

Ведяхин отметил, что на сегодняшний день AI-технологии уже влияют на основные отрасли экономики и общественной жизни. В связи с этим он считает, что в развитии сферы искусственного интеллекта необходимо международное сотрудничество. По его словам, мировой рынок AI оценивается более чем в 200 млрд долларов. При этом к 2030 году его объем может достигнуть 1,85 трлн долларов.

Также спикер назвал повышение ВВП страны за счет развития технологии ИИ и ее дальнейшее внедрение в отрасли экономики мировым трендом. Он уточнил, что для этого требуется сделать акцент на национальной инновационной системе, развитие которой требует финансирования со стороны государства.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что отрасли сельского хозяйства и строительства стали одной из самых перспективных для развития AI в Узбекистане.

«AI в сфере строительства, цифровизации рутинных процессов, инновационные методы трекинга — все это становится просто необходимым для успешной конкуренции среди девелоперов. Очевидно, что эта отрасль может стать площадкой для сотрудничества России и Узбекистана», — сказал Ведяхин.

Он уточнил, что ИИ влияет на повышение качества услуг, а также помогает заметно увеличить конкурентоспособность стран на международной арене.