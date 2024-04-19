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В МВФ оценили устойчивость экономики РФ перед санкциями

МВФ: экономика РФ продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями

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Yuri Gripas/Reuters

Европейский департамент Международного валютного фонда (МВФ) выявил, что российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных целым рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость», — говорится в тексте.

Отмечается, что объемы российского экспорта нефти остались стабильными, несмотря на введенные ограничения на российскую нефтяную отрасль.

Также подчеркивается, что санкции привели к необходимости перестройки экономики РФ — в частности, импортные товары были замещены отечественными.

Также в МВФ отметили рост частного потребления в стране, связанный с высокими темпами роста кредитования и рекордно низкой безработицей.

На днях аналитики Bloomberg указали на падение экспорта товаров из Китая в Россию. По итогам прошлого месяца объем поставок по направлению рухнул на 16%. Показатель сократился впервые с середины 2022 года. Причина такой динамики заключается в том, что китайские банки начали массово отказываться проводить расчеты с РФ из-за риска вторичных санкций со стороны США.

Ранее сообщалось, что США стали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ.

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