В МВФ оценили устойчивость экономики РФ перед санкциями

Европейский департамент Международного валютного фонда (МВФ) выявил, что российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных целым рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость», — говорится в тексте.

Отмечается, что объемы российского экспорта нефти остались стабильными, несмотря на введенные ограничения на российскую нефтяную отрасль.

Также подчеркивается, что санкции привели к необходимости перестройки экономики РФ — в частности, импортные товары были замещены отечественными.

Также в МВФ отметили рост частного потребления в стране, связанный с высокими темпами роста кредитования и рекордно низкой безработицей.

На днях аналитики Bloomberg указали на падение экспорта товаров из Китая в Россию. По итогам прошлого месяца объем поставок по направлению рухнул на 16%. Показатель сократился впервые с середины 2022 года. Причина такой динамики заключается в том, что китайские банки начали массово отказываться проводить расчеты с РФ из-за риска вторичных санкций со стороны США.

Ранее сообщалось, что США стали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ.