Стало известно, сколько немцы теряют в год из-за дорогой энергии

Каждый немец теряет около €2600 в год из-за дорогой энергии. К такому выводу пришли в фонде Ханса Беклера. Результаты исследования приводит издание Bild.

Для сравнения: в Италии из-за энергетического кризиса каждый гражданин ежегодно теряет около €1700 евро. Средний показатель по Евросоюзу и вовсе составляет примерно €880 евро.

«У Германии есть несколько структурных особенностей, которые сделали ее особенно уязвимой. У ФРГ сильная промышленность, но она потребляет много энергии. Большая часть этой энергии поступала из России в виде газа», — отметил профессор Себастьян Дюллиен.

Возврат к закупкам газа у РФ уже не изменит ситуацию, считают эксперты. Более того, такой шаг может лишь еще сильнее ослабить экономику страны.

До этого сообщалось, что в списке европейских покупателей российского газа сменился лидер. На первое место по итогам февраля вышла Франция. Страна закупила у России топлива на €322,3 млн.

Ранее стало известно, что в ЕС угрожают Германии иском из-за российского газа.