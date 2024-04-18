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Страны G7 заявили, что продолжат вводить санции против РФ

Страны G7 заявили о намерении продолжать вводить санкции против России

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Kyodo

Министры финансов и главы центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать вводить санкции против России. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи.

Отмечается, что речь идет о дальнейших ограничениях в сфере цен на нефть.

«Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций, а также противодействию попыткам уклоняться или обходить наши меры, в том числе через действия против субъектов из третьих стран», — говорится в документе.

До этого страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.

Страны «семерки» заявили, что хранящиеся в их юрисдикциях российские активы заморожены, а работа «над всеми возможными путями [их] использования для поддержки Украины» будет продолжена.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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