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Российские банки выразили опасения из-за условий оплаты на маркетплейсах

РБК: банки обеспокоены отсутствием регулирования платежей на маркетплейсах

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Depositphotos

Российские банки выразили опасения из-за отсутствия регулирования маркетплейсов, которые оказывают банковские и платежные услуги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления топ-менеджеров ВТБ и ПСБ.

«Это безусловный плюс, когда есть уникальная возможность встроиться в нативный клиентский путь по оплате товаров практически бесшовно. Но при этом есть и некие опасения, поскольку такие операции в какой-то момент времени должны контролироваться», — отметила заместитель руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева.

Недовольство кредитных организаций, в частности, вызывают скидки, которые онлайн-ретейлеры предлагают клиентам при оплате через собственные финансовые структуры. По мнению банков, это дает торговым площадкам конкурентное преимущество.

До этого россиянам посоветовали составлять список покупок перед шопингом, чтобы исключить спонтанные траты.

Ранее был назван самый дорогой заказ россиянина из-за рубежа в 2024 году.

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