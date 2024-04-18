Южная Корея предоставит в 2024 году Украине $200 млн гуманитарной помощи

В этом году Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $200 млн. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство финансов сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Всего Сеул планирует выделить Киеву $2,3 млрд. Из них $200 млн в 2024 году пойдут в качестве гуманитарной помощи для удовлетворения чрезвычайных нужд Украины. Остальные $2,3 млрд через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) с 2025 года будут предоставлены в виде долгосрочных низкопроцентных займов.

Кроме того, Южная Корея выделит по $50 млн Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития, которые тоже пойдут на помощь Украине.

До этого сообщалось о новых попытках Украины завербовать наемников в Южной Корее.

24 февраля Южная Корея расширила санкции в отношении России.

Ранее сообщалось, что Южная Корея вошла в число финансовых доноров Украины.