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Байден потребовал повысить пошлины на сталь и алюминий из Китая

США могут втрое увеличить тарифную ставку на сталь и алюминий из Китая

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден призвал торговое представительство страны проработать вопрос повышения тарифных ставок на сталь и алюминий из Китая на фоне «несправедливой конкуренции». Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Текущая ставка на китайскую продукцию из этих металлов составляет 7,5%. Пошлины предлагается увеличить в три раза.

В конце прошлой недели Вашингтон ввел запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Под ограничения попадают металлы, добытые после 13 апреля 2024 года. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал решение политизированным шагом, заявив, что это «пальба без разбору».

Рынок отреагировал на новые антироссийские санкции ростом. Цены на алюминий и никель на Лондонской бирже металлов в понедельник подскочили на 8-9%.

Ранее в «Русале» оценили последствия санкций США.

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