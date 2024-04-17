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В Кремле рассказали о диалоге с Китаем о минимизации проблем в расчетах

Песков: РФ и Китай держат контакт по вопросу минимизации проблем в расчетах

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Москва и Пекин находятся в контакте по вопросу минимизации проблем в расчетах в связи с запуском депозитарного моста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Проблемы есть, мы все знаем, с чем они связаны», — признался представитель президентской администрации.

Согласно информации Пескова, Россия и Китай ведут диалог с целью нахождения вариантов хеджирования рисков, без ущерба для двусторонних торгово-экономических отношений.

Запуск депозитарного моста между КНР и РФ постоянно откладывается из-за нежелания Пекина работать в этом направлении. Переговоры насчет запуска моста ведутся на протяжении порядка десяти лет.

До этого председатель Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией Шэн Гофэй заявил, что в условиях непростой и динамичной международной обстановки компании из Китая сталкиваются с трудностями при выходе на зарубежные рынки. Вместе с тем Россия, Белоруссия и государства Средней Азии стали новыми точками роста для бизнеса из Поднебесной, отметил он.

Ранее еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из России.

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