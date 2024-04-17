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Боец UFC раскрыл, сколько тратит в России за месяц

Боец UFC Царукян рассказал, что за месяц в России тратит 500-800 тысяч рублей

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Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA), выступающий в UFC, Арман Царукян раскрыл, что его месячные расходы в России составляют от 500 до 800 тыс. рублей. Об этом спортсмен рассказал в интервью «РБК Спорт».

«В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву — это уже 100 тыс. рублей. Иногда 200 тыс. рублей можно и за четыре–пять дней потратить», — пояснил он.

Царукян также признался, что на себя и команду в год тратит больше $200 тыс.

Накануне американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновленные рейтинги спортсменов. Царукян поднялся на первое место в легком весе. 14 апреля спортсмен одержал победу над экс-чемпионом UFC бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире в Лас-Вегасе.

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