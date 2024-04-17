Турция впервые вошла в топ-3 по закупкам пиломатериалов из России

Объем поставок российских пиломатериалов в Турцию по итогам первого квартала 2024 года вырос в 3,2 раза и составил 292,2 тыс. куб. м. В результате Турция впервые вошла в тройку крупнейших покупателей этого товара у РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг».

Для сравнения: за первые три месяца 2023 года Турция купила у России 89,8 тыс. куб. м пиломатериалов. До этого в течение нескольких лет страна и вовсе импортировала менее 20 тыс. куб. м товара за аналогичный период.

В «Рослесинфорге» объясняют рост закупок пиломатериалов турецкой стороной прошлогодними катаклизмами в регионе. В феврале 2023-го на юго-востоке страны произошло мощное землетрясение, разрушившее более 800 тыс. построек, включая 676 тыс. домов и 115 тыс. коммерческих зданий и предприятий.

По другой версии Турция активно закупает российские пиломатериалы для перепродажи в Европу.

До этого россиян предупредили о скором подорожании стройматериалов. Цены вырастут на 17–32% к лету.

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