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Литва возобновила закупки зерна из России

Литва возобновила закупки российского зерна после перерыва на полгода

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Alexander Ermochenko/Reuters

Литва в феврале возобновила закупки зерна из России после перерыва на полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале — было ввезено 12,2 тысячи тонн на €1,95 миллиона.

20 марта министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Польша также выступала за введение пошлины в 50% на российское и белорусское зерно.

До этого руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что планы Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в случае реализации никак не повредят Москве, а ударят по самим европейским поставщикам. Европейским странам придется искать других поставщиков, что будет для них дороже.

Ранее сообщалось, что Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана.

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