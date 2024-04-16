Украина в 2024 году получит через МВФ кредит от Канады на $1,74 млрд

Канадские власти намерены в этом году предоставить через Международный валютный фонд (МВФ) кредит Киеву в 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд). Об этом, ссылаясь на опубликованный проект федерального бюджета Канады на 2024 финансовый год, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что федеральное правительство страны предполагает предоставить Украине кредит в размере 2,4 млрд канадских долларов. 2 млрд из них 20 марта 2024 года были уже переданы Киеву через управляемый МВФ счет.

До этого сообщалось, что летом 2024 года Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger.

10 апреля стало известно, что Верховная рада Украины ратифицировала договор о свободной торговле с Канадой.

29 марта министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать Киеву, страна «опустошила кладовку».

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи.