Экс-глава МИД Австрии оценила, сколько времени понадобится ЕС на отказ от российского газа

Европейские страны не смогут полностью отказаться от российского газа минимум до 2030 года, считает аналитик в области энергетики, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ее цитирует ТАСС.

«Они сейчас пытаются искать альтернативные источники, например Катар, но все это вопрос цены и условий. И сиюминутно это точно не произойдет, минимум 6-8 лет», — заявила спикер.

На прошлой неделе стало известно, что в Евросоюзе угрожают Германии иском из-за российского газа. Дело в том, что в 2022 году Берлин ввел налог на экспорт топлива из страны. Соседи ФРГ считают, что подобные меры могут в конечном итоге привести к повышению цен на топливо в регионе и заставить страны ЕС нарастить закупки газа из России.

До этого исполнительный директор МЭА Фатих Бироль раскритиковал Европу за непоследовательную энергетическую политику.

Ранее в Венгрии опровергли заблуждение о переплате за российский газ.