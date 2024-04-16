В Венгрии опровергли заблуждение о переплате за российский газ

Венгрия не могла бы покупать природный газ так дешево ни у кого, кроме России. Такое заявление сделал венгерский министр энергетики Чаба Лантош в интервью изданию Mandiner.

Он назвал заблуждением разговоры о том, что Венгрия якобы переплачивает за российское голубое топливо.

«Я хотел бы опровергнуть распространенное заблуждение о том, что правительство покупает российский газ по высокой цене. Это неправда. Мы не могли бы покупать природный газ по такой цене вплоть до венгерской границы ни у кого другого», — сказал Лантош.

Несмотря на то, что Венгрия диверсифицирует источники газа за счет поставок из Хорватии и Румынии, «из-за инфраструктурных особенностей региона и отсутствия побережья» страна не может сейчас отказаться от российского голубого топлива, подчеркнул министр.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что газопровод «Турецкий поток» обеспечит страну достаточным объемом топлива, если Украина откажется от транзита российского газа в Европу.

Ранее в российском МИД отметили, что Киев не спешит отказываться от транзита газа из России.