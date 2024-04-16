Биткоин резко подешевел

Курс биткоина за последние сутки обвалился на порядка $3 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

Накануне биткоин поднимался выше отметки в $66 тыс., однако так и не смог закрепиться на этом уровне. В ночь на 16 апреля курс первой криптовалюты упал примерно на 5%, опустившись до $62 тыс. в паре к стейблкоину USDT. К 12:39 по московскому времени биткоин стоил $63 438,36 (-4,83%).

Давление на курс биткоина оказывает геополитическая ситуация, а также укрепление доллара, отмечают аналитики.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор по-прежнему выступает против использования криптовалют для расчетов внутри РФ. Аналогичную позицию занимает Минфин.

Между тем сами россияне активно пользуются виртуальными валютами. По итогам 2023 года жители РФ вошли в топ-10 по заработку на крипте.

Ранее криптоэксперт спрогнозировал курс биткоина на апрель.