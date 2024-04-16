Россиянам рассказали, когда начнут снижаться ставки по кредитам

Ставки по потребительским кредитам в России в конечном счете вернутся к прежним 9-11% годовых. Банки начнут уменьшать ставки по мере снижения ключевой ставки ЦБ. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Пока что ЦБ прогнозирует понижательный тренд по ключевой ставке к концу этого года. Соответсвенно, уровень новых кредитных ставок будет зависеть от значения ключевой. Конечно, вектор изменений устремлен к тому, чтобы ставки вернулись к прежним стабильным показателям в вышеуказанном коридоре», — отметила экономист.

По ее словам, банки будут ожидать снижения ключевой ставки, и только после этого корректировать предложения по потребкредитам. Потенциальный спрос на кредиты есть всегда — люди все чаще используют кредиты для покупки товаров и услуг, особенно это касается крупных покупок, уточнила Ермилова. Если кредиты станут дешевле, это может подстегнуть рост общего объема кредитования, сочла эксперт.

22 марта ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Средние ставки по потребкредитам сейчас составляют 13,5-14% годовых.

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