В Кремле прокомментировали запрещающие импорт алюминия санкции Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал санкции США и Великобритании, запрещающие импорт российских меди и алюминия.
По словам Пескова, в Кремле к новым санкциям относятся также, как и к введенным ранее.
«Считаем их (санкции. — «Газета.Ru») абсолютно незаконными. Считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие, и они будут абсолютно также бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте», — поделился официальный представитель Кремля.
Он добавил, что в Москве будут следить за ситуацией.
До этого Bloomberg писал, что алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал до рекордного уровня после введения США и Великобританией новых санкций в отношении России.
Скачок цен произошел из-за опасений по поводу того, что санкции сократят российские потоки на западные рынки.
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