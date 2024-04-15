В Кремле прокомментировали запрещающие импорт алюминия санкции Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал санкции США и Великобритании, запрещающие импорт российских меди и алюминия.

По словам Пескова, в Кремле к новым санкциям относятся также, как и к введенным ранее.

«Считаем их (санкции. — «Газета.Ru») абсолютно незаконными. Считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие, и они будут абсолютно также бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте», — поделился официальный представитель Кремля.

Он добавил, что в Москве будут следить за ситуацией.

До этого Bloomberg писал, что алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал до рекордного уровня после введения США и Великобританией новых санкций в отношении России.

Скачок цен произошел из-за опасений по поводу того, что санкции сократят российские потоки на западные рынки.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.