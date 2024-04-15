Фестиваль рекламы Red Apple выявит лидеров индустрии

Московский международный фестиваль рекламы Red Apple объявил о старте 34-го конкурсного сезона. Заявку на участие в конкурсе можно будет подать до 20 сентября. Об этом сообщили организаторы события.

В новом сезоне дизайнеры доработали фирменный стиль фестиваля, добавив в атрибуты бренда элементы русской декоративной росписи — хохлому, гжель — созданные с использованием нейросетей.

Помимо нового стиля, фестиваль обрел отдельные конкурсные блоки и внедрил новые награды для победителей.

В Red Apple появилась специальная награда — «Тема года». В этом сезоне жюри будет оценивать проекты на предмет отражения тематики, касающейся Года семьи.

По словам первого вице-президента, сопредседателя комиссии по социальной ответственности Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елены Решетовой, появление специальной награды фестиваля, посвященной теме года, позволит отметить социальную ответственность отдельных участников рынка и индустрии в целом.

Также организаторы отметили, что увеличился вес фестиваля в рейтингах креативности и эффективности АКАР.

Так, например, в сегментах «Национальный рейтинг креативности» и Digital за победу на фестивале Red Apple можно получить 7 баллов вместо 6, а в сегменте «Брендинг» вес каждой награды Red Apple увеличился с 5 до 7 баллов.

К уже существующим сегментам добавились два новых — «Связи с общественностью и PR» и «Социальная реклама и социально значимые коммуникации».

Кроме того, Red Apple возвращает специальную награду Brand Keepers, которую присуждают агентству и клиенту за совместное успешное сотрудничество.

Помимо этого, фестиваль перезапускает конкурсный блок Young Creators, который касается молодых специалистов. Авторы идеи считают, что специальный конкурс для молодых креативщиков поможет им прокачать свои навыки.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 14 ноября на дне контента и креатива в рамках Национального рекламного форума.

Red Apple — международный фестиваль рекламы, который выявляет лидеров индустрии, отмечает самые креативные и эффективные работы и задает тренды на будущий год.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает генеральным информационным партнером события.