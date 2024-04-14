Европу раскритиковали за непоследовательную энергетическую политику

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль раскритиковал Европу за отставание от Китая и США, заявив, что ЕС совершил «две исторические монументальные ошибки» в энергетической политике, полагаясь на российский газ и отвернувшись от ядерной энергетики. Об этом пишет Financial Times.

По словам Бироля, европейская промышленность сейчас расплачивается за эти ошибки, и блоку потребуется «новый промышленный мастер-план», чтобы восстановиться. Его замечания прозвучали на фоне подготовки лидеров ЕС к обсуждению экономической конкурентоспособности блока на этой неделе.

Европа отстает от Китая и США в таких областях, как производство чистых технологий, отчасти из-за избыточного регулирования и более высоких цен на энергию. Так, цены на электроэнергию в ЕС, как правило, в два-три раза выше, чем в США.

«Существующие отрасли, особенно тяжелая промышленность, испытывают и будут испытывать значительное ценовое неконкурентное преимущество по сравнению с другими крупными экономиками, такими как Китай и Соединенные Штаты», — заявил Бироль.

До этого в МЭА допустили продление ограничений ОПЕК+ на второе полугодие.

Ранее доходы России от продажи нефти резко упали.