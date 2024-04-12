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Прирост запасов нефти в России замедлился до минимума с 2017 года

Роснедра: прирост запасов нефти в 2023 году стал минимальным за шесть лет

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Максим Богодвид/РИА Новости

Прирост разведанных запасов нефти в России в 2023 году сократился на 30,9%, до 565 млн тонн. Значение стало минимальным за последние шесть лет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Роснедр.

Последний раз показатель находился так низко в 2017 году. Тогда он составил 550 млн тонн. В последующие годы значение находилось в диапазоне от 686 млн до 1,04 млрд тонн.

Прирост запасов газа по результатам прошлого года также снизился, однако не так значительно, составив 768 млрд куб. м (-7,2% к уровню 2022 года). При этом за период в России открыли 43 месторождения — на девять больше, чем в 2022-м.

По оценкам аналитиков, объем инвестиций в геологоразведку в РФ стабилен, а более низкий прирост запасов вызван растущей сложностью поиска углеводородов. Также на показатели негативно повлиял уход из страны крупных иностранных нефтесервисных компаний.

До этого вице-премьер Александр Новак призвал нефтяников увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок.

Ранее аналитик объяснил, почему российская нефть Urals продается значительно выше потолка.

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