Российские банки ужесточили требования к ипотечным заемщикам в марте 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ. Там уточнили, что банки теперь станут строже оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков.

«Сложности с получением кредита могут возникнуть у тех граждан, у которых уже есть несколько действующих кредитов. Прежде всего это коснется граждан, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. ПДН рассчитывается как отношение суммы всех обязательств по кредитам к месячному доходу гражданина», — пояснили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Там рассказали, что это связано с повышением ЦБ надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для банков. Регулятор принял такое решение для снижения закредитованности граждан и уменьшения количества выдаваемых ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (ниже 20%). Меры ЦБ должны способствовать сокращению обоих показателей, заключили в ДОМ.РФ.

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