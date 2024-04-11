Стало известно, насколько подорожало жилье в Москве

Средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов бизнес-класса в Москве в I квартале 2024 года составила 449 679 рублей, что на 9,2% больше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Эксперты отмечают, что на первичном рынке недвижимости бизнес-класса в Москве в конце первого квартала этого года в продаже находилось 128 проектов, предлагающих 20,3 тыс. лотов, в том числе 16,2 тыс. квартир и 4,1 тыс. апартаментов. Объем предложения увеличился на 2,3% за квартал и на 2,9% за год. Лидером по количеству выставленных на продажу объектов стал ЮАО, где предлагается 4,5 тыс. лотов.

Также аналитики зафиксировали снижение доли ипотечных сделок в бизнес-классе — с 73% в IV квартале 2023 года до 58% в I квартале 2024-го. За первые три месяца 2024 года было заключено 5,2 тыс. ДДУ, что на 41% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 55% больше, чем в I квартале 2023 года.

По мнению управляющего директора «Метриум» Руслана Сырцова, снижение продаж в январе-феврале было связано с сезонным фактором, а также с опасениями покупателей относительно повышения ключевой ставки и ухудшения ипотечных условий. Восстановление спроса началось в марте.

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