Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Словакия сохранит эмбарго на ряд агротоваров с Украины

Премьер Фицо: Словакия сохранит эмбарго на 14 сельскохозтоваров с Украины

close
100%
IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится. Его слова приводит РИА Новости.

»Словакия гарантирует коридоры для вывоза украинской агропродукции через территорию Словакии по направлению в страны, которым нужны сельскохозяйственные товары с Украины», — сказал Фицо.

При этом он отметил, что «по-дружески» объяснил премьеру Украины Денису Шмыгалю насколько ему важно защищать интересы словацких аграриев.

«Пока мы не найдем совместного решения, будет действовать запрет на 14 сельскохозяйственных товаров, которые мы не завозим с Украины», — подчеркнул Фицо.

До этого сообщалось, что председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально одержал победу на выборах президента Словакии. Пеллегрини обещал, что сделает все, чтобы страна всегда находилась «на стороне мира, а не войны». Также он заявлял, что поставки оружия Украине не дают результатов и могут привести к катастрофе. Он отметил, что не поддерживает конфликт на Украине и отправку оружия Киеву.

Ранее Орбан назвал миграционную политику очередным гвоздем в крышку гроба Евросоюза.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами