Словакия сохранит эмбарго на ряд агротоваров с Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится. Его слова приводит РИА Новости.

»Словакия гарантирует коридоры для вывоза украинской агропродукции через территорию Словакии по направлению в страны, которым нужны сельскохозяйственные товары с Украины», — сказал Фицо.

При этом он отметил, что «по-дружески» объяснил премьеру Украины Денису Шмыгалю насколько ему важно защищать интересы словацких аграриев.

«Пока мы не найдем совместного решения, будет действовать запрет на 14 сельскохозяйственных товаров, которые мы не завозим с Украины», — подчеркнул Фицо.

До этого сообщалось, что председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально одержал победу на выборах президента Словакии. Пеллегрини обещал, что сделает все, чтобы страна всегда находилась «на стороне мира, а не войны». Также он заявлял, что поставки оружия Украине не дают результатов и могут привести к катастрофе. Он отметил, что не поддерживает конфликт на Украине и отправку оружия Киеву.

Ранее Орбан назвал миграционную политику очередным гвоздем в крышку гроба Евросоюза.