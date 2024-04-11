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Приставы взыскивают с блогера Портнягина свыше 44 млн рублей

С блогера Портнягина приставы взыскивают свыше ₽44,7 млн за неуплату налогов

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portnyagin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приставы взыскивают с блогера и инфобизнесмена Дмитрия «Трансформатора» Портнягина, против которого возбуждено дело о неуплате налогов, более 44,7 млн рублей. Об этом свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По информации ведомства, за предпринимателем числятся две задолженности, превышающие 44,7 млн рублей. Наиболее крупный долг в размере 44 772 889 руб., связан со «взысканием налогов и сборов, включая пени». Помимо того, еще 30 тыс. рублей с мужчины взыскиваются в качестве «госпошлины, присужденной судом».

Незадолго до этого у Дмитрия «Трансформатора» Портнягина прошли обыски, силовики пришли к мужчине из-за возможного уклонения от уплаты налогов. После прошедших у него обысков блогер подтвердил задержание своей жены и заявил, что сам он сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, куда отвозит гуманитарную помощь. Елена Портнягина, жена блогера, уже задержана. Он пообещал не дожидаясь решения суда, оплатить всю сумму штрафов и неустоек — в размере, по его словам, 64 млн рублей.

Ранее Елена Блиновская рассказала, как помогла Портнягиным.

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