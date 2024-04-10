В России допустили, что рост ВВП в 2024 году может превысить прогноз

Экономический рост в России в 2023 году может превысить прогнозируемые показатели. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах форума «Открытые инновации», передает «Российская газета» .

По его словам, пока речь идет о незначительном превышении на уровне десятых долей процента.

Такой оптимистичный прогноз Белоусов основывает на динамике сборов НДС в марте, которые «бьют рекорды». Официальный прогноз роста ВВП на 2024 год сейчас составляет 2,2%.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина также отмечала , что российская экономика продолжает расти высокими темпами. Так, по итогам 2023 года ВВП вырос на 3,6%. Набиуллина также заявила , что пик инфляции в стране уже пройден.

В начале апреля глава Минфина России Антон Силуанов сообщил , что госдолг страны может немного сократиться до 17% от ВВП.

Ранее Минэкономразвития оценило инфляцию в России.