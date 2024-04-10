ЦБ поддержал механизм «второй руки», который спасет пенсионеров от мошенников

Банк России одобрил законодательную инициативу, которая обязывает банки внедрить сервис «второй руки», который позволит пожилым людям назначать доверенное лицо для проверки их операций. Об этом завила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме, передает РБК.

В публикации говорится, что Центробанк считает необходимым сделать этот сервис обязательным для банков. В настоящее время сервис носит рекомендательный характер

Глава ЦБ отметила, что чаще всего на уловки мошенников попадаются пожилые люди, поэтому следует законодательно закрепить механизм «второй руки», когда можно назначить близкого человека доверенным лицом и дать ему возможность блокировать подозрительные переводы.

«Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно», — сказала Набиуллина.

До этого сообщалось, что Банк России обсудит с депутатами Госдумы дополнительные меры борьбы с мошенниками.

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