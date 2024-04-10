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Россия прошла пик инфляции

Набиуллина: пик инфляции в стране уже пройден благодаря жесткой политике ЦБ

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пик инфляции в стране уже пройден, а темпы роста цен значительно замедлились благодаря проводимой Центробанком жесткой денежно-кредитной политике. Об этом в ходе отчета в Госдуме рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — сказала глава ЦБ в ходе пленарного заседания Госдумы.

Она пояснила, что с июля по ноябрь 2023 года инфляция в России была двузначной, однако в декабре-январе показатель заметно снизился и сейчас находится около 6%.

По словам Набиуллиной, без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного выше.

«Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас», — отметила она.

Банк России начал поднимать ключевую ставку в июле 2023 года, увеличив ее сначала на 100 б.п. до 8,5% годовых. В дальнейшем регулятор неоднократно повышал ставку, доведя ее до 16%.

«Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму», — заключила Набиуллина.

До этого глава регулятора предложила штрафовать банки, обманывающие своих клиентов.

Ранее Набиуллина объяснила , зачем нужна высокая ключевая ставка.

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