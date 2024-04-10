Центробанк предложил шесть мер для борьбы с бедностью в России

Политика Центробанка предполагает шесть мер для борьбы с бедностью в России, в том числе снижение инфляции и борьбу с мошенничеством. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое, возвращусь к тому, с чего начала, — это снижение инфляции», — сказала она.

Другими мерами ЦБ являются усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством на финансовом рынке, поддержка граждан в сложных жизненных ситуациях, развитие продуктов для людей с невысокими доходами, а также специальные программы финансовой грамотности.

До этого Набиуллина заявила, что ЦБ выступает за ужесточение наказаний для недобросовестных банков.

Регулятор активно борется с недобросовестной практикой «мисселинга» — продажи финпродуктов, не подходящих клиентам. По словам Набиуллиной, число жалоб на такие случаи сократилось в два раза за прошлый год.

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