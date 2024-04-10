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Глава ЦБ объяснила, зачем нужна высокая ключевая ставка

Набиуллина: высокая ставка не ставит крест на развитии экономики РФ

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Банк России

Повышение ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Об этом рассказала, выступая в Госдуме, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«ЦБ РФ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки: пик инфляции остался позади», — заявила Набиуллина.

Глава Банка России подчеркнула, что высокая ставка позволяет защитить доходы граждан, что является прямым вкладом в борьбу с бедностью.

«Россияне заработали почти ₽1 трлн на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что повышение ставки не препятствует экономическому росту, который сохраняется на высоком уровне.

До этого Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки помогает в контроле цен, и планируется вернуть инфляцию к уровню около 4% к концу 2024 года.

Ранее Набиуллина назвала сроки перехода на цифровой рубль

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