Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин оценил состояние российской экономики

Мишустин: принятые в 2023 году экономические меры дали неплохие результаты

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В России продолжает формироваться экономика предложения. Она нацелена на создание современных индустриальных мощностей и отраслей, основанных в первую очередь на перспективных технологиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства РФ.

«Меры, которые принимались в прошлом году, дали неплохие результаты. Они видны по динамике валового внутреннего продукта и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах», — отметил Мишустин.

Сейчас работа российского правительства нацелена на достижение технологического и финансового суверенитета страны, укрепление продовольственной безопасности, а также повышение роли РФ в глобальной торговле, в первую очередь за счет поставок несырьевой продукции, подчеркнул премьер.

С начала года экономика России демонстрирует положительную динамику. По оценкам Минэкономразвития, в январе ВВП страны увеличился на 7,7%. В то же время рост промышленности укрепился до 8,5%. Безработица снизилась до рекордно низких 2,8%.

Ранее экономист предрекла сохранение в России безопасного уровня госдолга в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами