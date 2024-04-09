Мишустин оценил состояние российской экономики

В России продолжает формироваться экономика предложения. Она нацелена на создание современных индустриальных мощностей и отраслей, основанных в первую очередь на перспективных технологиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства РФ.

«Меры, которые принимались в прошлом году, дали неплохие результаты. Они видны по динамике валового внутреннего продукта и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах», — отметил Мишустин.

Сейчас работа российского правительства нацелена на достижение технологического и финансового суверенитета страны, укрепление продовольственной безопасности, а также повышение роли РФ в глобальной торговле, в первую очередь за счет поставок несырьевой продукции, подчеркнул премьер.

С начала года экономика России демонстрирует положительную динамику. По оценкам Минэкономразвития, в январе ВВП страны увеличился на 7,7%. В то же время рост промышленности укрепился до 8,5%. Безработица снизилась до рекордно низких 2,8%.

Ранее экономист предрекла сохранение в России безопасного уровня госдолга в 2024 году.