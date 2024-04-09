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Аналитик оценил последствия замедления рынка новостроек в России

Аналитик Попов: россияне не заметят замедления рынка новостроек

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россияне не заметят снижения девелоперской активности в первом квартале 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, комментируя сдерживание вывода застройщиками новых проектов на рынок.

«Тренд на снижение числа новинок мы подтверждаем. Но за счет больших (и растущих) запасов в ранее выведенных проектах обычные покупатели это на протяжении достаточно долгого времени могут не замечать. Одним из следствий этого тренда станет преобладание корпусов на завершающих стадиях строительства — а значит, более дорогих», — пояснил эксперт.

По данным «Циан.Аналитики», в Москве и Подмосковье в январе-марте этого года было выставлено на продажу 95 тыс. квартир и апартаментов в новостройках, в первом квартале 2023-го — 97 тыс. В Санкт-Петрбурге — 58 тыс. и 59 тыс. соответственно.

О снижении девелоперской активности в 2024 году написала газета «Коммерсантъ».

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