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В Нью-Йорке выставят на аукцион «башню Саурона»

Известный как «башня Саурона» небоскреб выставят на торги в США из-за долгов

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Shutterstock

Недостроенный небоскреб в нью-йоркском районе Бруклин, известный как «башня Саурона», выставят на аукцион из-за долгов застройщика. Торги пройдут 10 июня, сообщает Financial Times.

Башню решили продать с аукциона после того, как кредитор Silverstein Capital Partners инициировал процесс взыскания долгов против компании девелопера Майкла Штерна JDS Development Group за невыполнение обязательств по кредиту на $235 млн.

Виновником финансовых проблем стал резкий рост процентных ставок, который начался в начале 2022 года, пишет FT. В результате многие проекты в сфере недвижимости оказались обременены долгами, которые они не могут рефинансировать, отмечает издание.

«Это не последняя подобная история. Заемщики повсюду не выполняют взятые на себя обязательства из-за скачка процентных ставок и замедления продаж. Ни один класс активов не является безопасным», — отметила нью-йоркский брокер Аделаида Полсинелли.

«Башня Саурона» была построена в 2021 году. В ней 93 этажа, баскетбольная площадка, площадка для выгула собак, а также бассейн на крыше и «скай-лаундж». Некоторые жильцы въехали в свои квартиры еще три года назад, однако строительство все еще продолжается. Неизвестно, когда небоскреб будет завершен и сколько квартир в нем осталось продать.

До этого россияне столкнулись с проблемой продажи своей недвижимости в Финляндии.

Ранее стало известно, сколько стоит самый дорогой особняк под Москвой.

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