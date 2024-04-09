Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль

Минторг Турции ввел ограничения на экспорт 54 позиций промтоваров в Израиль

close
100%
Shutterstock

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров в связи с военной операцией израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока израильские военные не покинут палестинский анклав.

В заявлении минторга говорится, что введен запрет на ввоз в Израиль различных видов продукции из стали, алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масла, удобрений, на некоторые виды промышленной техники и другую продукцию.

С самого начала конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года руководство Турции встало на сторону группировки и неоднократно публично обвиняло израильское руководство в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Кроме того, в декабре прошло года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами