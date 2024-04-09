Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров в связи с военной операцией израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока израильские военные не покинут палестинский анклав.

В заявлении минторга говорится, что введен запрет на ввоз в Израиль различных видов продукции из стали, алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масла, удобрений, на некоторые виды промышленной техники и другую продукцию.

С самого начала конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года руководство Турции встало на сторону группировки и неоднократно публично обвиняло израильское руководство в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Кроме того, в декабре прошло года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.